Schuhe zu Sonderpreisen gibt es im Görtz Outlet Store in Mahlsdorf in Berlin-Marzahn. Auf rund 800 Quadratmetern werden in der Verkaufshalle vor allem Damenschuhe, Herrenschuhe und Kinderschuhe aus der Vorsaison verkauft. Auch Einzelpaare sind zu Sonderkonditionen im Angebot. Zum Sortiment im Görtz Outlet gehören z.B. Halbschuhe, Stiefel, Pumps, Sandaletten und Hausschuhe verschiedener Marken sowie Accessoires wie Socken, Gürtel und Mützen.