Evelin Brandt Outlet

Der Outlet Store der Berliner Designerin Evelin Brandt in der Frankfurter Allee bietet Damenmode, die sich durch einen individuellen Stil, geradlinige Schnitte und einen gehobenen Qualitätsanspruch auszeichnet. An den Kleiderstangen hängen Jacken, Pullover, Kleider und Röcke. Ergänzt wird das Sortiment durch Accessoires. Die Kleidung ist in den Konfektionsgrößen 34 bis 52 erhältlich. Auch Stoffe werden in dem Store verkauft.