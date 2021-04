KPM Werksverkauf

Im Werksverkauf der Königlichen Porzellan-Manufaktur Berlin in der City West gibt es ein großes Sortiment von Servicen, Einzelstücken und Dekoartikeln zweiter Wahl sowie Restposten und hochwertige Geschenkartikel rund um den gedeckten Tisch. Das hochwertige KPM-Porzellan wird fast ausnahmslos in Handarbeit in der Manufaktur nebenan hergestellt - das hat seinen Preis. Wer kleine Fehler in Kauf nimmt, kann im Werksverkauf sparen. Die reduzierten Preise für Teller, Tassen, Vasen, Porzellanfiguren und Co. sind möglich, weil das Porzellan etwa kleine Bläschen oder Streifen enthält oder die Produkte wegen geringer Farbabweichungen nicht für den regulären Verkauf freigegeben wurden.