Der Brothersteller Harry verkauft in seinem Factory Outlet in Marzahn frisches Brot direkt aus der Großbäckerei nebenan. Zum Sortiment gehören Brötchen, Mischbrote, Vollkornbrote, Toast, Burgerbrötchen, Teiglinge zum Aufbacken und Konditoreiwaren. Der Harry Fabrikladen hat sieben Tage die Woche geöffnet. Von Montag bis Freitag gehen die Türen schon um 5 Uhr morgens auf, am Wochenende um 6 Uhr.