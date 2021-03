Steffen Henssler startet Sushi-Pop-Up aus dem Hotel de Rome

Täglich sollen Sushi-Fans nun die kreativen Spezialitäten des Starkochs auch in der Hauptstadt genießen können. Zuvor war die Aktion bereits in Frankfurt am Main und München erfolgreich angelaufen. Den Fokus legen Henssler und sein Team auf Qualität. Hochwertige Sushi-Boxen sollen sowohl nach Hause bestellt als auch im Hotel de Rome am Bebelplatz abgeholt werden können. Gäste des Hotels erhalten die Speisen frisch zubereitet aufs Zimmer.