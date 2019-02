Im Januar 2019 eröffnete mit dem Restaurant «Volk» eine neue Austernbar in Mitte.

Seit dem 25. Januar 2019 kann man in der Brunnenstraße frische Austern genießen. Im « Volk » werden zudem wechselnde Tagesmenüs mit authentisch französischer Note angeboten - etwa Blanquette oder Quiches. Für den kleinen Hunger hält das «Volk» Salate und Sandwiches, unter anderem den beliebten Croque Monsieur, und Suppen parat. Die Küche wird von Margaux Arabian geführt.

