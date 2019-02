Tasty Waffle eröffnet in Köpenick

Am 9. Februar 2019 eröffnete das Tasty Waffle in der Mahlsdorfer Straße in Köpenick.

© dpa





Das neue Café Frische Belgische Waffeln können von den Gästen selbst mit Toppings versehen werden. Zur Auswahl stehen unter anderem frisches Obst, Nutella, Schlagsahne, diverse Soßen, Streusel und Eis. Dazu gibt es Kaffee, Tee oder heiße Schokolade.Das neue Café Tasty Waffle befindet sich in der Mahlsdorfer Straße 97 Köpenick, direkt neben Penny.

© ZoomTeam/Fotolia.com Cafés in Berlin Einfach mal die Seele baumeln lassen. Eine Übersicht zu den Berliner Cafés nach Bezirken geordnet mit Beschreibung, Foto, Öffnungszeiten und mehr