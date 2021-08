«Mäusebunker» der Charité wird zu Modellverfahren

Das als «Mäusebunker» bekannte Institut für Hygiene und Mikrobiologie der Berliner Charité wird zu einem Modellverfahren des Landesdenkmalamtes.

Blick auf das Tierversuchslabor der Freien Universität am 18. April 2020. Der Bau der Architekten Gerd Hänska wird im Volksmund Mäusebunker genannt.

Die früheren Tierlaboratorien sollten ursprünglich abgerissen werden. Wegen der auffälligen Architektur im Stil des Brutalismus wurde jedoch im In- und Ausland für die Erhaltung des ungewöhnlichen Bauwerks geworben. Das ikonische Äußere sei inzwischen zu einer international bekannten Visitenkarte geworden, hieß es am 24. August 2021 in der Kulturverwaltung.