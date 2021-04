Merkel will Kultur in jedem Öffnungsschritt

Bei Lockerungen von Pandemie-Maßnahmen will Bundeskanzlerin Angela Merkel die Kultur immer berücksichtigt wissen. Es sei «ganz wichtig, dass jeder Öffnungsschritt ein Element der Kultur hat», sagte die CDU-Politikerin am 27. April 2021 während einer Onlinekonferenz mit 14 Kunst- und Kulturschaffenden aus unterschiedlichen Bereichen der Szene. Viele Menschen sehnten sich nach der Performance der Kultur.

Archiv: «Alle Vorstellungen sind abgesagt.» ist über den Spielplan vom Theater am Palais geklebt.

Merkel will dabei die Kultur ähnlich behandelt sehen wie etwa den Sport. «Wir können nicht dem Fußball die Zuschauer geben und Ihnen nicht», sagte die Kanzlerin. Die Kanzlerin zeigte Verständnis für die Lage vieler Kulturschaffenden in der Pandemie. «Klar kann ich das nachvollziehen, dass man frustriert ist», sagte sie. Künstler lebten durch die Darstellung ihrer Emotionen, ihrer Fähigkeiten, ob über ein Instrument, das gesprochene Wort oder Ausstellungen. Der große Teil der Kulturschaffenden sei von Anfang an betroffen gewesen.