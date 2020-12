Kein Silvester-Feuerwerk am Brandenburger Tor

Die Silvestershow des ZDF am Brandenburger Tor wird in diesem Jahr ohne Höhenfeuerwerk stattfinden.

Medienberichten zufolge teilte der Sender am Montag (28. Dezember 2020) mit, auf das traditionelle Feuerwerk in diesem Jahr zu verzichten. Eine Genehmigung für das Feuerwerk lag laut zuständigem Bezirksamt vor. Die ZDF-Fernsehshow «Willkommen 2021» wird coronabedingt ohne Publikum am Brandenburger Tor stattfinden und live im ZDF gezeigt.