Erneute Hitzewarnung für Berlin und Brandenburg

In der Nacht auf Mittwoch sind nur wenige Wolken am Himmel zu sehen. Anfangs gewittert es noch, dann werden nur noch vereinzelt Schauer erwartet. Örtlich tritt Nebel auf - bei Tiefstwerten zwischen 16 und 20 Grad. Auch am Mittwoch werden hohe Temperaturen von 31 bis 35 erwartet. Einzelne kräftige Schauer und Gewitter sind nicht ausgeschlossen.