Aktionskünstler will US-Präsident Trump Beine machen

Der Bildhauer stellte am Mittwoch (16. Dezember 2020) die Figuren am Brandenburger Tor in Berlin auf, in der Nähe der US-Botschaft. Die je 300 Kilo schweren Figuren trugen Augenklappen und Perücken, die an Trumps Frisur erinnerten. Auf Schildern waren englische Botschaften zu lesen, unter anderem: «Sehr geehrter Herr Präsident, können Sie bitte in diesen Spiegel schauen? Was sehen Sie?»