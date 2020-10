Senat und Abgeordnete feiern 100 Jahre Berlin als Metropole

Mit einer Feierstunde haben Senat und Abgeordnetenhaus am Donnerstag an das Inkrafttreten des Gesetzes erinnert, mit dem Berlin vor 100 Jahren zur Metropole wurde.

Der Präsident des Abgeordnetenhauses, Ralf Wieland, erinnerte an die schwierigen Verhandlungen, die dem Gesetz in der Zeit kurz nach Ende des Ersten Weltkriegs vorausgingen. Die eingemeindeten Städte seien nicht begeistert gewesen, in einem Groß-Berlin aufzugehen. Gegen die Idee gab es bis zuletzt erhebliche Widerstände.

Bevölkerungszahl stieg auf 3,8 Millionen

Großstadt war Berlin im Kaiserreich schon lange und hatte 1905 erstmals mehr als zwei Millionen Einwohner. Mit dem sogenannten Groß-Berlin-Gesetz, das bereits am 27. April 1920 mit knapper Mehrheit beschlossen wurde und am 1. Oktober in Kraft trat, wurden in die Stadt Berlin dann acht Stadtgemeinden, 59 Landgemeinden und 27 Gutsbezirke eingemeindet. Die Bevölkerungszahl stieg auf 3,8 Millionen, fast doppelt so viele wie zuvor. Nach London und New York war Berlin damals die drittgrößte Stadt der Welt. Die Stadtfläche wuchs um das 13-fache, mit Blick darauf war Berlin nach Los Angeles sogar weltweit die Nummer zwei.