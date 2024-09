Verwaltungsreform kommt einen Schritt weiter

Die Landesebene soll die Verwaltung in Zukunft stärker gesamtstädtisch steuern. Es soll also mehr klare und einheitliche Ansagen des Senats an die Bezirke geben, was diese zu tun und zu lassen haben. Gleichzeitig sollen sich die Bezirke gestärkt werden und eigene Initiativen auf Landesebene starten können.