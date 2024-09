Pilotprojekt «Lightgate»: Auslastungsanzeige an S-Bahnen

Das neue System namens «Lightgate» messe in Echtzeit, wie stark die Bahnwagen der S-Bahn ausgelastet sind, und zeige dies auf den Informationsmonitoren am Bahnsteig farblich an, teilte die Deutsche Bahn mit. Grün steht dabei für viel Platz, gelb für mittlere Auslastung und rot für wenig Platz im Wagen.