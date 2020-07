«Niemand kommt»: Nicht-Festival sammelt Geld für Kulturszene

Für diese Tickets gibt es erstmal nichts. Das Berliner Festival «Niemand kommt, alle sind dabei» wird nicht stattfinden, auch nicht für Besitzer von Eintrittskarten.

Weder an diesem Samstag, noch am 31. Juli, auf den die Veranstalter das Nicht-Festival nun wegen «riesiger Nachfrage» geschoben haben.

Solidaritätsaktion für die Kulturszene

«Niemand kommt, alle sind dabei» ist eine große Solidaritätsaktion für die in der Corona-Krise leidende Kulturszene. Menschen, die sonst in diesen Monaten in Theater, zum Konzert oder auf ein Festival gehen würden, sollen nach dem Willen der Veranstalter ein Ticket für nichts kaufen, damit das Geld an freie Künstler fließen kann. Bei einer ähnlichen Aktion in Hamburg waren im Mai mehr als 400 000 Euro zusammen gekommen.