Kunstmesse Art Berlin wird eingestellt

Bei der Positions wurde die Entscheidung mit Bedauern aufgenommen. «Mit jedem Jahr wuchs das Vertrauen in den Berliner Kunstmarkt, den es in dieser Form erst seit Mitte der 90er Jahre gibt», hieß es in einer Stellungnahme. Jetzt sei der Zeitpunkt, «an dem Berlin die Zügel wieder in die Hand nehmen muss und sich zu seinem noch jungen, doch auch vielversprechenden und wachsenden Kunstmarktplatz bekennen sollte». Unverzichtbare Formate wie die Berlin Art Week müssten bestehen bleiben und gestärkt werden.