Magazin: Hans Haacke wichtigster Akteur im Kunstjahr 2019

Das Magazin «Monopol» hat den 83 Jahre alten Künstler Hans Haacke zum wichtigsten Akteur des Kunstjahres 2019 erklärt.

Der in Köln geborene und in New York lebende Haacke führt eine am 20. November 2019 veröffentlichte Top-100-Liste an. «Er ist unsere Nummer eins in diesem Jahr, weil er vorgemacht hat, was viele Künstlerinnen und Künstler heute bewegt: ein politisches Engagement, das Kritik am eigenen Umfeld ganz selbstverständlich mit einbezieht», begründete Chefredakteurin Elke Buhr am 20. November in Berlin.