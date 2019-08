«Magic Mike Live» kommt nach Berlin

Hollywood-Star Channing Tatum selbst führte Regie bei der Show, die auf dem Filmhit «Magic Mike» basiert. In dem Film spielt Tatum einen begehrten Stripper, der zahlreiche Frauen verführt.

Wie es in einer Pressemitteilung vom 22. August 2019 heißt, ist die Berliner Show eine Weiterentwicklung der erfolgreichen Las Vegas-Produktion, welche bereits in London gastierte. Produziert wurde «Magic Mike Live» in Berlin von einem Team, in dem die Schlüsselpositionen (u.a. Regie, Choreographie, Szenenbild, Kostümdesign) überwiegend mit Frauen besetzt sind. So versprechen die Macher eine Bühnen-Show, die mit Akrobatik, Musik und Tanz auf eine «neue Frauen-Generation» zugeschnitten ist. «Magic Mike Live» gastiert ab 16. November 2019 im Theater am Potsdamer Platz .