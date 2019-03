Kunstpreis Berlin 2019 für Architektin Renée Gailhoustet

Die französische Architektin und Stadtplanerin Renée Gailhoustet ist mit dem Großen Kunstpreis Berlin ausgezeichnet worden.

Die mit 15 000 Euro dotierte Auszeichnung wurde am 18. März 2019 in der Akademie der Künste an die 1929 in Algerien geborene Gailhoustet vergeben. Die Jury zeichnete Gailhoustet nach Akademie-Angaben dafür aus, dass sie in den 1970er Jahren im Großraum Paris mit begrünten Terrassenhäusern dem Massenwohnungsbau eine «zukunftsweisende Alternative» entgegensetzte. Sie plante mehrere Wohntürme in Ivry-sur-Seine mit Läden, Ateliers oder Gärten.