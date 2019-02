Eisspeedway Berlin startet mit Deutscher Meisterschaft

Für Motorsportfans steht von Donnerstag bis Sonntag das Highlight das Jahres bevor.

Im Horst-Dohm-Eisstadion Wilmersdorf findet der «46. Eisspeedway Berlin» statt, in dessen Rahmen zum Auftakt die Deutsche Meisterschaft und am Samstag und Sonntag zwei WM-Läufe auf dem Programm stehen. Titelverteidiger bei der DM ist der für den Berliner Veranstalter fahrende Max Niedermaier, der sein drittes nationales Championat in Folge anpeilt. Bei den WM-Läufen sind wie stets die russischen Fahrer haushohe Favoriten, die vier deutschen Starter Außenseiter.