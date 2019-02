«Route der Revolution» in Berlin zum 30. Mauerfall-Jahrestag

Am Brandenburger Tor , in der Gethsemanekirche, dem Alexanderplatz , der früheren Stasi-Zentrale und drei weiteren Orten werde auf einer «Route der Revolution» mit Licht- und Hörinstallationen, Bildern und Ausstellungen an das geschichtliche Ereignis vom 9. November 1989 erinnert, kündigte der Geschäftsführer der Kulturprojekte GmbH, Moritz van Dülmen, am Mittwoch (13. Februar 2019) an.