One Wall: Neues Jim Avignon-Wandbild in Tegel Süd

Das surreal gehaltene Bild zeigt verschiedene Charaktere auf einer Reise in einem Heißluftballon - mit der Erde als Ballonkugel. Das Mural, welches im Rahmen der «One Wall»-Initiative des Urban Nation Museum for Urban Contemporary Art entstanden ist, befindet sich Artpark Tegel auf der Fassade der Neheimer Straße 8. Jährlich lädt das Streetart-Museum zwischen fünf und sechs nationale und internationale Künstlerinnen und Künstler ein, zu aktuellen Themen ein Wandbild in der Berliner Stadtlandschaft zu gestalten.