Beethoven-Originale in Berliner Staatsbibliothek zu sehen

Die Schriftzüge sind für das ungeschulte Auge kaum zu entziffern - und dennoch gehören sie zum Erbe der Menschheit: Ludwig van Beethovens Original der 9. Symphonie steht unter dem Schutz der UN-Kulturorganisation Unesco und im Mittelpunkt einer Ausstellung mit einigen der berühmtesten Werke des Komponisten (1770-1827).

«Diesen Kuß der ganzen Welt» - unter dem Titel der berühmten Zeile aus dem Schlusschor der «Neunten» stellt die Staatsbibliothek in ihrem historischen Sitz Unter den Linden jetzt bis 30. April in einer bisher einmaligen Fülle 135 Zeugnisse aus dem Beethoven-Erbe aus.

In dem zum Schutz der Dokumente abgedunkelten Saal werden unter anderem auch die Originale der 5. Sinfonie, der Oper «Fidelio» und ihrer beiden als «Leonore» bekannten Vorläufer, die letzte Klaviersonate Nr. 32 in c-Moll sowie der «Brief an die unsterbliche Geliebte» gezeigt. In Hinweistafeln werden die Dokumente und ihre Entstehung erläutert.