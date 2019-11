So feiert Christiane Paul Weihnachten

Schauspielerin Christiane Paul (45) hält die Weihnachtstage für eine wichtige Zeit im Jahr.

«Heutzutage sind alle immer erreichbar. Man kann arbeiten, egal wo man ist. Und umso wichtiger wird es, Grenzen zu ziehen», sagte Paul, die ab dem 20. November 2019 in der neuen Netflix-Serie «Zeit der Geheimnisse» zu sehen ist. Der Dreiteiler spielt in einem Haus an der Nordsee. Mehrere Frauen kommen dort an Weihnachten zusammen, nach und nach werden in der Familie dunkle Verwicklungen aus der Vergangenheit bekannt.