August Wittgenstein vermisst in Berlin den guten Ton

Der deutsch-schwedische Schauspieler August Wittgenstein (28, Fernsehserie «Das Boot») liebt Berlin - mit Einschränkungen.

«Manchmal fühle ich mich hier wie ein Fremder», sagte er am Rande eines Mode-Events am Mittwochabend in Berlin. «Das meine ich aber positiv, weil ständig etwas Neues passiert.» Er wohnt in Berlin-Mitte und findet: «Berlin ist, was die Berliner Schnauze angeht, weder weltoffen, noch cool, noch sexy. Sie wirkt unhöflich. Da vermisse ich manchmal einfach den guten Ton».