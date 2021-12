Netzhoppers stehen vor einem «extrem wichtigen Spiel»

Im Duell der Tabellennachbarn ist Volleyball-Bundesligist Netzhoppers KW-Bestensee am Dienstag (19.30 Uhr) bei den Grizzlys Giesen gefordert. Von einem «extrem wichtigen Spiel» spricht Teammanagerin Britta Wersinger. Für die derzeit auf Rang sieben platzierten Brandenburger ist ein Sieg fast Pflicht, wenn sie ihr Ziel nicht aus den Augen verlieren möchten, nach der Hauptrunde unter den ersten Vier zu landen.

«Corona hat das Team im Training extrem weit zurückgeworfen», verweist Wersinger jedoch auf ein Handicap der Netzhoppers. Vier Spieler waren in Quarantäne, auch Libero Kamil Ratajczak lag zwischenzeitlich mit Fieber im Bett. Die Bundesligapartien gegen Friedrichshafen und Frankfurt mussten abgesagt werden. Zum Giesen-Spiel nach Hildesheim reisen die Netzhoppers jedoch in voller Besetzung, nur der vom Drittligisten SV Schulzendorf ausgeliehene Libero Gian-Luca Berger bleibt wegen einer Erkältung daheim.

«Die letzten Wochen waren für uns nicht einfach, da wir nur mit einem Rumpfkader trainieren konnten», blickt Außenangreifer Theo Timmermann zurück. Covid-19 macht aber auch den Grizzlys Giesen zu schaffen. Die Partie am Dienstag findet ohne Zuschauer statt. «Zum Schutz aller Beteiligten ist eine professionelle Sportveranstaltung in Zeiten steigender Inzidenzen und Hospitalisierungsquote nicht vertretbar», heißt es auf der Homepage des Vereins.

Beide Mannschaften liegen aktuell in der Tabelle mit jeweils neun Punkten gleichauf, allerdings haben die Netzhoppers drei Spiele weniger bestritten. Im Hinspiel in Bestensee hatten sich die Giesener bei ihrer 2:3-Niederlage immerhin einen Punkt erkämpft. «Unser Gegner ist bekannt für Fünf-Satz-Spiele, in denen er sich am Ende oftmals nicht belohnt. Das erfordert gute Kondition von unseren Leuten», sagt Wersinger in der Hoffnung, dass die Netzhoppers am Dienstag wenigstens zwei der drei Punkte aus Hildesheim mitbringen.