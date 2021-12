Mutmaßlicher Spion: Auslieferung nach Großbritannien möglich

Ein Brite, der für Russland spioniert haben soll, wird möglicherweise von Deutschland nach Großbritannien ausgeliefert. Die Generalstaatsanwaltschaft Brandenburg teilte mit, dass ein Auslieferungsersuchen der britischen Behörden gegen den Mann eingegangen sei. «Die Prüfung dieses Ersuchens dauert an», sagte Oberstaatsanwalt Marc Böhme am Freitag in Brandenburg/Havel. Der «Spiegel» hatte zuvor über das Ersuchen berichtet. Die Dauer der Prüfung war zunächst offen.

Beamte des Bundeskriminalamts hatten den Mann am 10. August in Potsdam wegen mutmaßlicher Agententätigkeit festgenommen. Er ist Brite, arbeitet für die britische Botschaft in Berlin und soll für Russland spioniert haben.