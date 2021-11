Covid-Fälle: Ärzte und Rettungsdienste am Ende der Kräfte

Ärzte und Rettungsdienste in Brandenburg haben in der Corona-Pandemie nach eigenen Schilderungen die Belastungsgrenzen überschritten.

«Die Mitarbeiter sind nach anderthalb Jahren in der Pandemie ausgelaugt, es sieht schlecht aus», sagte der Geschäftsführer des Cottbuser Carl-Thiem-Klinikums (CTK) Götz Brodermann der Deutschen Presse-Agentur am 29. November 2021. Mit Stand Montag würden 50 Covid-Patienten betreut, 13 von ihnen seien auf der Intensivstation. «Wir haben kontinuierlich steigende Fallzahlen an Covid-Patienten im Klinikum und auch in umliegenden Krankenhäusern», so Brodermann. Belastend komme hinzu, dass es in den letzten acht Wochen zwei Corona-Ausbrüche im Klinikum gegeben habe. Patienten werden getestet, entwickelten aber teilweise erst drei Tage später Symptome. Darauf werde dann schnell reagiert.«Wir brauchen Maßnahmen, um die Kontaktbeschränkungen durchzusetzen und als zweites: Impfen, Impfen,Impfen», forderte der CTK-Geschäftsführer. Die Einrichtung ist Schwerpunktversorger im Süden, der derzeit Corona-Hotspot ist.