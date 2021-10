RB rotiert: Regionalligist mit zwei Ex-Leipzigern

RB Leipzig tritt zum DFB-Pokalspiel beim SV Babelsberg 03 wie erwartet mit einer stark veränderten Startformation an. Trainer Jesse Marsch bietet für den Vorjahresfinalisten Ersatztorwart Josep Martinez am Dienstagabend (18.30 Uhr/Sky) anstelle von Stammkeeper Peter Gualcsi auf. Zudem rücken Mohamed Simakan, Yussuf Poulsen, Tyler Adams und Hugo Novoa Ramos im Vergleich zum 4:1 gegen die SpVgg Greuther Fürth am Samstag in die Anfangself. Stammkräfte wie Emil Forsberg oder Christopher Nkunku sitzen zunächst auf der Bank.

Beim Fußball-Regionalligisten aus Potsdam steht Jannik Theißen im Tor. Marco Flügel, der in der ersten Runde im Elfmeterschießen gegen Greuther Fürth (5:4) zum Pokalhelden geworden war, sitzt diesmal auf der Bank. In der Babelsberger Anfangself sind vor 6000 Zuschauern im ausverkauften Karl-Liebknecht-Stadion die beiden Ex-Leipziger Daniel Frahn und Marcus Hoffmann dabei.

