Polizei löst illegale Technoparty in Nordbrandenburg auf

Die Polizei hat eine als Geburtstagsfeier getarnte Technoparty im Landkreis Ostprignitz-Ruppin aufgelöst. Wie ein Polizeisprecher am Sonntag mitteilte, war das Szenetreffen in sozialen Medien für Freitagabend in einem Waldgebiet in in Wustrau-Altfriesack, einem Fehrbelliner Ortsteil südlich von Neuruppin, beworben worden. Erwartet wurden mindestens einige Hundert Gäste.

Als die Beamten eintrafen, waren die Organisatoren bereits beim Aufbau der Anlagen. Eine Genehmigung hätten sie nicht vorweisen können. Deshalb wurde die Party untersagt und die Veranstalter, die nicht zum ersten Mal mit solchen Aktivitäten auffielen, mussten ihre Geräte wieder abbauen und mitnehmen.