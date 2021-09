Warnung: Erstmals Forellenbarsche in Brandenburg entdeckt

Für einheimische Fische gefährliche Forellenbarsche (Micropterus salmoides) sind erstmals in der Havel entdeckt worden. Zwischen Werder (Havel) und Brandenburg/Havel (beide Landkreis Potsdam-Mittelmark) seien von Anglern mehrfach Forellenbarsche gefangen worden, sagte Lars Dettmann, Geschäftsführer des Landesfischereiverbandes Brandenburg-Berlin.

Der Forellenbarsch gelangte mit der Regenbogenforelle Ende des 19. Jahrhunderts aus Nordamerika nach Europa. Er ist sehr gut an die klimatischen Bedingungen in Deutschland angepasst. Er habe das Potenzial, sich dauerhaft zu etablieren, sagte Dettmann. Vorkommen in Seen gebe es unter anderem bereits in Sachsen oder in Bayern.