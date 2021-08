Verdächtiger nach Auseinandersetzung mit Messer gefasst

Mit Hunden und einem Hubschrauber hat die Polizei in Premnitz (Havelland) nach einem Tatverdächtigen gesucht. Der Mann hatte sich nach Zeugenaussagen am Dienstag eine Auseinandersetzung mit einen 70-Jährigen geliefert und dabei auch ein Messer benutzt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Danach hatte er sich vom Tatort entfernt. Da Gefahr für andere Personen nicht ausgeschlossen werden konnte, leitete die Polizei umfangreiche Suchmaßnahmen ein.

Der 38-jährige Tatverdächtige konnte später durch Einsatzkräfte in Gewahrsam genommen werden. Da er selbst leicht verletzt war, wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Wie es zu den Verletzungen kam, ist laut Polizei noch unklar. Der 70-jährige Mann, mit dem er nach bisherigen Erkenntnissen zuvor in einen verbalen Konflikt geraten war, blieb unverletzt. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein.