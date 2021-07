Kohlewaggons als Bühne: Theaterstück über den Bergbau

Von Schüttgutwaggons aus erzählen die Schauspieler der Theatergruppe «Das letzte Kleinod» die Geschichte der Braunkohleförderung.

Im August und Anfang September 2021 sind Aufführungen in mehreren Braunkohlerevieren geplant - Start ist am 5. August in Helmstedt (Niedersachsen). Das Ensemble ist auch in mehreren Orten in Brandenburg zu Gast: in Frankfurt (Oder) vom 11. bis 13. August, in Cottbus am 16. und 17. August und in Senftenberg am 19. und 20. August.