Nabu startet Projekt «Fledermausfreunde»

Nur nachts aktiv und selten sichtbar: Der Naturschutzbund Brandenburg (Nabu) setzt sich für den Schutz von Fledermäusen ein. Über das Projekt «Fledermausfreunde» können sich am kommenden Samstag Interessierte bei einer digitalen Veranstaltung informieren. Fledermäuse gehören heute zu den gefährdetsten Säugetieren in Europa.

In den Sommermonaten sei für die nachtaktiven Kleinsäuger viel zu tun, teilte der Nabu mit. In «Wochenstuben» ziehen die Weibchen in größeren Gruppen den Nachwuchs auf. Bei der Geburt sind die Fledermaus-Babys etwa so groß wie ein Gummibärchen. Sie benötigten zum Aufwachsen vor allem viel Ruhe. Störungen sollten vermieden werden. Die Mütter müssten Nahrung suchen. Es werde aber zunehmend schwieriger, hieß es. Sogenannte Unkräuter - eine wichtige Futterquelle - werden vernichtet. Durch Dämmung und Sanierung von Häusern finden die Fledermäuse auch immer schwerer eine Unterkunft. Obwohl die Säuger keine natürlichen Feinde in Deutschland haben, sind sie in Gefahr, aufgrund des Rückgangs der natürlichen Lebensräume.