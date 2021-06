Redmann: Bei Inzidenz unter 20 soll Testpflicht entfallen

Bei weiter niedrigen Corona-Infektionszahlen soll die Testpflicht in Brandenburg nach Angaben von CDU-Fraktionschef Jan Redmann weitgehend entfallen. Dies werde unter anderem für die Gastronomie im Innen- und Außenbereich gelten, sagte er am Dienstag im Potsdamer Landtag. In dem Entwurf für die neue Umgangsverordnung, die am Nachmittag im Kabinett beschlossen werden sollte, sei die weitgehende Befreiung von der Testpflicht in Regionen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz unter 20 vorgesehen.

Zudem sollen Clubs mit einer Personenbegrenzung von 200 in Innenräumen und 500 im Freien mit einer Testpflicht wieder öffnen dürfen, sagte Redmann. Dies bestätigte SPD-Fraktionschef Erik Stohn: «Es sollte auch möglich sein, Partygeschehen mit Hygienekonzepten und Testpflicht wieder zu ermöglichen.» Zuerst hatten die Zeitungen «Bild» und «B.Z.» über die geplante Öffnung der Clubs unter Hinweis auf einen Arbeitsentwurf berichtet.

«Man kann den Lockdown beenden, wir müssen nun den Umgang mit dem Virus regeln», betonte Stohn. Daher könne die Testpflicht im Freien weitgehend entfallen und eine Maskenpflicht sei nur noch an Knotenpunkten wie im öffentlichen Nahverkehr notwendig.