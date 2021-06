Spreelagune Lübben als Badegewässer mangelhaft

Die Spreelagune Lübben (Spreewald) hat von der Europäische Umweltagentur EEA in Kopenhagen als Badegewässer ein mangelhaftes Zeugnis erhalten.

Neben der Spreelagune Lübben werden wie schon im Vorjahr eine Stelle an der Elbe bei Brokdorf in Schleswig-Holstein, der Nordseestrand Wremen und der Weserstrand Sandstedt in Niedersachsen und der Klostersee Triefenstein in Bayern bemängelt. Ebenfalls als mangelhaft galten diesmal zudem die Schlei bei Winningmay in Schleswig-Holstein, die Ostsee im Erholungsort Barth an der Glöwitzer Bucht und der Neuendorfer Badestrand am Greifswalder Bodden (beide Mecklenburg-Vorpommern), das Strandbad Obhausen in Sachsen-Anhalt sowie der See Freigericht-Ost in Kahl am Main und der Garchinger See (beide Bayern).