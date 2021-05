Altfriedland will 750 Jahre trotz Corona gebührend feiern

Das Fischerdorf Altfriedland (Märkisch-Oderland) am Rande der Märkischen Schweiz feiert in diesem Jahr sein 750-jähriges Bestehen. Am ersten Augustwochenende soll mit dem Altfriedländer Fischerfest daran erinnert werden. Aufgrund der Corona-Beschränkungen stehe das Festprogramm allerdings noch nicht fest, sagte Ortsvorsteher Dieter Arndt (parteilos). «Wir feiern klein, aber fein, um größere Menschenansammlungen zu vermeiden», sagte er.

© dpa

Fortgesetzt werden sollen in diesem Jahr die Altfriedländer Klosterkonzerte, veranstaltet vom ortsansässigen Kulturförderverein seit 2005 traditionell im Spätsommer. Im vergangenen Jahr mussten die Konzerte mittelalterlicher Musik erstmals vom Refektorium der Zisterzienserinnen-Klosteranlage in die benachbarte Klosterkirche verlegt werden. Unter Beachtung der coronabedingten Abstands- und Hygieneregeln bot die Klosterruine aus dem 13. Jahrhundert zu wenig Platz für Besucher.

Seit Ende der 1990er Jahre gehört Altfriedland zur Gemeinde Neuhardenberg, etwa 70 Kilometer nordwestlich von Berlin.

