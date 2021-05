Bauernverbandspräsident fordert Schlachthöfe für die Region

Der Brandenburger Landesbauernverband befürchtet einen weiteren Rückgang beim Selbstversorgungsgrad der Hauptstadtregion mit Lebensmitteln. «Wir brauchen Tierhaltung und auch die Verarbeitung vor der Haustür», sagte Landesbauernverbandspräsident Henrik Wendorff der Deutschen Presse-Agentur. Durch den Aufbau regionaler Lieferketten könne auch das Problem mangelnder Nachhaltigkeit angegangen werden. «Die Kunden wollen regionale und lokale Produkte», sagte er. Am Freitag wollten die Landwirte mit Vertretern aus Politik, von Verbänden sowie der Land- und Ernährungswissenschaft über diese Aufgabe diskutieren.

«Grund sind die seit Jahren vor allem fehlenden Schlachtbetriebe», sagte Wendorff. Mangele es in der Verarbeitung an Kapazitäten, würden auch die Tierbestände reduziert. «Der Abbau muss gestoppt werden», betonte der Landwirt. In den vergangenen 15 Jahren habe Brandenburg etwa 30 bis 50 Prozent des Bestandes an Schweinen, Rindern und Geflügel verloren - je nach Tierart.