Filmmuseum Potsdam: «Wir wünschen uns langfristige Planung»

Das Filmmuseum Potsdam hat seine Türen für Besucher wieder geöffnet - wahrscheinlich jedoch nur für wenige Tage. In der Landeshauptstadt lag der Inzidenzwert am Dienstag am zweiten Tag infolge über dem kritischen Wert von 100 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche. Ab drei Folgetagen greift die regionale Notbremse und die Einrichtungen müssen mindestens für zwei Wochen wieder schließen. «Das ist kein schöner Zustand», sagte Direktorin Christine Handke der dpa. «Wir wünschen uns langfristige Planung von der Politik.»

Tageweise zu öffnen und zu schließen, das sei eine Belastung, vor allem für das Personal. Das Museum zeigt Besuchern die ständige Ausstellung «Traumfabrik - 100 Jahre Film in Babelsberg» und die Familienausstellung «Mit dem Sandmann auf Zeitreise». Besucher können über eine Hotline Tickets buchen. Für Spontanbesucher gäbe es unter Umständen auch noch freie Plätze, die vor Ort vergeben werden.

Die Einrichtungen seien sichere Orte. Mit dem Gesundheitsamt seien die Abstands- und Hygieneregeln abgestimmt worden. Aus Sicht von Handke sollte es wieder mehr Modellprojekte geben, wie Öffnungen auch während der Pandemie mit ausreichend Abstand und Hygiene-Konzept möglich seien.