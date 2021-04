Hund buddelt Weltkriegsmunition in Waldgebiet aus

Ein Hund hat in einem Waldgebiet in Fürstenwalde (Oder-Spree) Weltkriegsmunition ausgebuddelt. Der Besitzer, der am Samstag mit seinem Vierbeiner auf einem Spaziergang unterwegs war, habe die Polizei alarmiert, berichtete die Polizeidirektion Ost am Sonntag. Daraufhin habe der Kampfmittelbergungsdienst 23 Flak-Kartuschen in dem Waldboden entdeckt und gefahrlos beräumt.

