Maskenpflicht missachtet und Hitlergruß: Polizei ermittelt

Die Brandenburger Polizei ermittelt gegen einen Mann, der in einem Supermarkt in Bernau (Barnim) die Maskenpflicht missachtet und Nazi-Parolen gerufen haben soll.

Der Kunde sei am Samstagabend (03. April 2021) von einem Wachmann auf die Pflicht zum Tragen einer Maske hingewiesen worden, berichtete die Polizeidirektion Ost am Dienstag. Als der Mann dies weiter verweigerte, sprach der Wachmann ein Hausverbot aus, dem der Betroffene zunächst nachgekommen sei.

Wenig später sei dieser jedoch in den Markt zurückgekehrt, habe Nazi-Parolen gebrüllt und den verbotenen Hitlergruß gezeigt, so die Polizei weiter. Anschließend sei er mit seinem Auto weggefahren. In den Fokus der Ermittler sei nun ein 42-jähriger Mann aus dem Landkreis Barnim geraten.