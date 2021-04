Weniger beschleunigte Strafverfahren in Brandenburg

In Brandenburg hat die Zahl beschleunigter Strafprozesse wegen kleinerer Delikte 2020 weiter abgenommen. 1756 Verfahren dieser Art fanden an den Amtsgerichten im Land statt, wie das Justizministerium auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Zum Vergleich: im Jahr 2017 waren es noch 3255.

Bei beschleunigten Verfahren geht es um Straftaten mit leichter Beweislage wie etwa Ladendiebstahl oder Drogengeschäfte. Der Prozess soll möglichst kurz nach der Tat folgen. Die Staatsanwaltschaft kann die Anklage, die ansonsten schriftlich ist, auch mündlich in der Hauptverhandlung erheben. In beschleunigten Verfahren dürfen nur Freiheitsstrafen bis zu einem Jahr verhängt werden.

Am U-Bahnhof (U7) Innsbrucker Platz (Autobahn A100) in der Innsbrucker Straße 25 im Stadtteil Schöneberg erhalten Sie PCR-Tests für 65 Euro und PCR-Express-Tests für 99 Euro. Antigen-Antikörpertests gibt es für 39 Euro: Ergebnis nach 15 Minuten. mehr

Das Ministerium vermutet, dass wegen der Corona-Pandemie im vergangenen Jahr weniger für das Verfahren typische Delikte wie Ladendiebstähle und Trunkenheitsfahrten registriert worden sind. Daher seien auch die Verfahren zurückgegangen. Vor allem für «reisende Täter», also Ausländer, die auf der Durchreise straffällig werden, kommt das schnelle Verfahren in Betracht. Wahrscheinlich habe es auch hier pandemiebedingt «weniger «Bewegung» im öffentlichen Raum» gegeben, so das Ministerium (2019: 2115).