IHK-Ostbrandenburg: Tests auch außerhalb der Firmen

Brandenburger Unternehmen sollten nach Angaben der Industrie- und Handelskammer Ostbrandenburg für Corona-Tests für ihre Mitarbeiter auch auf externe Anbieter setzen. Apotheken oder Testzentren könnten genutzt werden, betonte IHK-Präsident Carsten Christ am Samstag in einer Mitteilung.

«Was uns möglich ist, müssen wir selbst tun! Wir haben es in der Hand, in unseren Betrieben, soweit es geht, Testungen zu ermöglichen», appellierte Christ an die Unternehmen. So würden letztlich Infektionen rechtzeitig erkannt und weitere verhindert.