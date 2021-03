Zwei Top-Rennen zum Saisonauftakt in Hoppegarten

Mit zwei Top-Rennen startet Hoppegarten in die neue Galoppsaison. Die jeweils mit 15 000 Euro dotierten Listenrennen um den Preis des Gestütes Röttgen und das Altano-Rennen heben sich am Ostersonntag von einem umfangreichen Programm von zwölf Rennen und über 140 Startern ab. Dabei findet zum zweiten Mal in der 153-jährigen Geschichte der Rennbahn Hoppegarten der Saisonauftakt ohne Zuschauer statt.

«Leider müssen wir wieder Geisterrennen veranstalten», sagte Rennbahn-Eigentümer Gerhard Schöningh und verwies auf die im vergangenen Jahr mehrmals vor leeren Tribünen als auch mit Publikum praktizierten und erfolgreichen Veranstaltungen: «Unsere Sicherheits- und Hygienekonzepte wurden als gut befunden. Das sportliche Geschehen ist hoch angebunden.»

Die Rennsportfans können auf der Homepage hoppegarten.com mit einem kostenlosen Livestream die Rennen sehen und die Wetten setzen. «Durch die von außen getätigten Wettumsätze können wir wenigstens einen Teil der Kosten erwirtschaften», sagte Schöningh.

Mit sehr guten Aussichten auf die Siege in den beiden Hauptrennen reist der Kölner Trainer Andreas Suborics nach Berlin. Im Preis des Gestütes Röttgen (1600 Meter) sattelt der einstige Spitzenjockey die Stute No Limit Credit, im Altano-Rennen den Hengst Rip Van Lips. Auf beiden Pferden sitzt der junge französische Jockey Lukas Delozier.