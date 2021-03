Kabinett beschließt Änderungen in Corona-Verordnung

Das Brandenburger Kabinett will am Dienstag die Änderung der Corona-Verordnung des Landes beschließen. Dazu sollen nach Angaben der Staatskanzlei auch Festlegungen gehören, um kommunale Modellprojekte zu ermöglichen. Wie bereits bekannt ist, sind unter anderem zu Ostern Ausgangsbeschränkungen von 22.00 Uhr bis 5.00 Uhr geplant. Sie sollen von Gründonnerstag bis Dienstag nach dem Osterfest gelten, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz an drei Tagen hintereinander über 100 liegt. Zudem setzt Brandenburg die 100er-Notbremse auf Kreisebene um. Landkreise sollen weitere Maßnahmen ergreifen, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz fortdauernd erheblich über 100 liegt. Lockerungen etwa für Kultur sollen lokal möglich sein - in voraussichtlich sechs Modellprojekten.

© dpa

Bund und Länder haben eine «Notbremse» - landesweit oder regional - vereinbart, wenn der Wert neuer Infektionen pro 100 000 Einwohner in einer Woche drei Tage hintereinander in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt über 100 liegt. Dann werden die jüngsten Lockerungen zurückgenommen. Brandenburg hat keine landesweite, sondern eine regionale Notbremse.

© pcrberlin Express Corona-Testzentrum Berlin (PCR) Am U-Bahnhof (U7) Innsbrucker Platz (Autobahn A100) in der Innsbrucker Straße 25 im Stadtteil Schöneberg erhalten Sie PCR-Tests für 65 Euro und PCR-Express-Tests für 99 Euro. Antigen-Antikörpertests gibt es für 39 Euro: Ergebnis nach 15 Minuten. mehr