Keine weiteren Lockerungen: Mehr Tests in Schulen geplant

Angesichts gestiegener Infektionszahlen wird es in Brandenburg vorerst keine weiteren Lockerungen der Corona-Beschränkungen geben. Damit werde es die nach dem Beschluss der Bund-Länder-Konferenz ab dem 22. März möglichen Öffnungen der Außengastronomie und von weiteren Kultureinrichtungen nicht geben, teilte die Staatskanzlei nach der Kabinettssitzung am Dienstag mit. Der Wechselunterricht zwischen Präsenz in den Schulen und zuhause werde aber bis zu den Osterferien fortgesetzt

© dpa

«Die Entwicklung des Infektionsgeschehens in Brandenburg ermöglicht trotz der sinkenden Fallzahlen in den Krankenhäusern und der positiven Entwicklung der Infektionslage in der Altersgruppe über 65 Jahre derzeit keine weiteren Öffnungsschritte», betonte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD). Zudem gäben die steigenden Infektionszahlen in einigen Landkreisen Anlass zur Sorge.

Das Testangebot für Lehrkräfte und Schüler soll schrittweise auf zwei Test pro Woche ausgeweitet werden. Dabei sollen sich die Schüler künftig freiwillig zu Hause auf das Coronavirus testen. Damit ändert das Bildungsministerium seine Teststrategie. «Die Praxis hat gezeigt, dass die am schnellsten verfügbaren und seit Freitag ausgelieferten Selbsttests in der Handhabung zu kompliziert für Schulen und Kinder sind», sagte Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) zur Begründung.

Schüler erhalten nun in jeder Woche zwei Testkits der Firma Beijing Hotgen Biotech; bis zu den Sommerferien stehen rund 2,3 Millionen Stück bereit. Ab Donnerstag sollen sie die Schulen erreichen. Die bisher bereits ausgelieferten Selbsttests der Firma Roche können nun auch die Lehrer nutzen.

Die AfD-Fraktion im Brandenburger Landtag forderte am Dienstag den Rücktritt von Ernst. «Frau Ministerin Ernst hat im Rahmen der Coronakrise zum Leid unserer Lehrer, Schüler und Eltern als Bildungsministerin vollumfänglich versagt», sagte deren bildungspolitischer Sprecher Dennis Hohloch. Dies zeige auch die «katastrophal gescheiterte Teststrategie». Der Rücktritt sei daher überfällig, meinte Hohloch.

Trotz des Aussetzens der Impfungen mit dem Wirkstoff des Herstellers Astrazeneca öffnete am Dienstag in Perleberg (Landkreis Prignitz) das landesweit zwölfte Testzentrum. Dort wird der Impfstoff des Herstellers Biontech genutzt. Ab Donnerstag sollen drei Impfstraßen starten: mit jeweils 96 Impfungen am Tag.

Unterdessen hat die Linke-Fraktion im Landtag trotz des vorläufigen Stopps für den Impfstoff von Astrazeneca die Beibehaltung aller Impftermine gefordert. Bis Ende März stünden nach Angaben des Gesundheitsministeriums noch gut 155 000 Impfdosen von Biontech/Pfizer und Moderna zur Verfügung, sagte Fraktionschef Sebastian Walter. «Damit können die bisher zugesagten insgesamt 55 100 Impftermine gehalten werden», sagte Walter. Das Gesundheitsministerium hatte dagegen am Montag rund 22 500 Impftermine mit Astrazeneca vorerst abgesagt.

Die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle in Brandenburg hat sich innerhalb der vergangenen 24 Stunden am Dienstag um 128 erhöht. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt im Landesdurchschnitt nach Angaben des Gesundheitsministeriums mit 79,9 unwesentlich unter dem Wert von Vortag mit 80,9. Vor sieben Tagen wurden je 100 000 Menschen 63,4 Infektionen innerhalb einer Woche ermittelt. Bislang wurden im Land 268 143 Personen geimpft - darunter sind 187 196 Erstimpfungen und 80 947 Zweitimpfungen.