Woidke schließt Impfungen für alle in Hotspots nicht aus

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) schließt eine Impffreigabe für alle Bürger in Corona-Hotspots nach dem Vorbild des sächsischen Vogtlandkreises nicht aus. Derzeit sei das in Brandenburg zwar kein Thema, sagte Woidke der «Märkischen Allgemeinen» (Maz/Samstag). «Wenn es allerdings regionale Infektionsherde wie in Sachsen gibt, kann ich das nicht ausschließen.» Grundsätzlich sei es aber richtig, die über 65-Jährigen zuerst zu impfen, betonte der Regierungschef. «Sie stehen für mehr als 90 Prozent der Todesfälle in der Corona-Pandemie.»

Das sächsische Gesundheitsministerium hatte am Freitag mitgeteilt, dass das Portal für die Terminbuchungen für alle Menschen ab 18 Jahren im Vogtlandkreis freigeschaltet worden sei. Das Robert Koch-Institut hatte am Freitag fast 253 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb von 7 Tagen ausgewiesen.

