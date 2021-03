Überfall auf Bankfiliale: Unbekannter flüchtet mit Beute

Bei einem Überfall auf eine Bankfiliale in Friesack (Havelland) hat ein unbekannter Täter Bargeld erbeutet. Der Mann sei am Mittwoch in die Filiale gekommen und habe mit einem waffenähnlichen Gegenstand Bargeld gefordert, berichtete die Polizei. Da der Angestellte sich massiv bedroht gefühlt habe, sei er der Forderung nachgekommen, so die Polizei. Anschließend sei der Täter mit seiner Beute in unbekannter Höhe geflüchtet. Eine unmittelbare Großfahndung auch mit Hilfe eines Fährtenhundes führte zunächst nicht auf die Spur eines Verdächtigen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf die Identität des Mannes geben können.

© dpa

© Vivantes Netzwerk für Gesundheit GmbH Pflegekraft statt Superkraft... …und trotzdem heldenhaft. Wenn du auch ein unschlagbarer Teamplayer bist, dann bewirb dich jetzt als Pflege-Held*in auf vivantes-karriere.de! mehr