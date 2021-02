Landtag gibt Rückenwind für Kompromiss zu Synagogen-Bau

Der Brandenburger Landtag hat sich mit großer Mehrheit hinter den neuen Kompromiss zum Bau der Potsdamer Synagoge gestellt - und vor neuem Streit gewarnt. Fünf der sechs Fraktionen forderten die Landesregierung am Donnerstag auf, die geplante Vereinbarung mit dem Zentralrat der Juden in Deutschland abzuschließen und mit dem Bau zu beginnen. «Der Landtag erwartet, dass das Synagogenzentrum nach Fertigstellung allen jüdischen Gemeinden in der Landeshauptstadt offensteht», hieß es. Die AfD-Fraktion stimmte gegen den gemeinsamen Antrag und forderte, auch den Landesverband West der Jüdischen Kultusgemeinden einzubinden, der Kulturministerin Manja Schüle (SPD) Entmachtung vorwirft.

Nach vielen Jahren des Streits hatte die Ministerin in der vergangenen Woche angekündigt, dass das Land das Synagogen- und Gemeindezentrum mit der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland errichten will. Seit über zehn Jahren schwelt ein Konflikt, zunächst zwischen der Jüdischen Gemeinde und der Synagogengemeinde in Potsdam über die Fassade und die Nutzung. Im vergangenen Jahr kam es zum Kompromiss zwischen dem Land, dem Landesverband West der Jüdischen Kultusgemeinden und dem Landesverband der jüdischen Gemeinden Brandenburg, der aber später scheiterte. Potsdam ist die einzige Landeshauptstadt in Deutschland ohne klassischen Synagogenbau.